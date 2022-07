Danny Buijs en KV Mechelen op zoek naar eerste punten in Oostende: “Het wordt een pittige avond”

Met twee tegendoelpunten verliezen van een topclub op speeldag één. Het is ook Oostende overkomen tegen Anderlecht. De Kustboys willen zaterdag hun eerste punten thuis houden, maar ook de Maneblussers zijn op gebrand op een goed resultaat. “Uiteraard willen we niets liever dan dat ons werk en de ontwikkelingen die we doormaken gekoppeld worden aan resultaat”, bevestigt trainer Danny Buijs. “Een goed resultaat zorgt voor een boost. En regelmatig punten pakken geeft een lekker gevoel. Dat werkt als doping voor een voetballer. Dus we gaan er alles aan doen om dit weekend onze eerste driepunter te noteren”, klinkt Buijs vastberaden.

Blij weerzien met Ambrose

De Dordrechter heeft zich al uitvoerig gedocumenteerd over de tegenstander van de tweede speeldag, en daarbij viel hem de naam van Thierry Ambrose op. De Franse spits van KVO heeft een verleden bij NAC Breda. “Toen hij in Breda speelde als huurling van Manchester City liep ik bij NAC stage voor mijn UEFA Pro trainerscursus”, vertelt Buijs. “Toen kwam hij net piepen, nu is hij wat groter en sterker. Ik kijk ernaar uit om hem nog eens terug te zien.”

Ambrose in actie op speeldag 1 tegen Anderlecht. — © BELGA

De Kakkers maken de verplaatsing naar de kuststad echter niet zomaar voor een blij weerzien. “We verwachten ons aan een pittige avond”, is Buijs op zijn hoede. “Tegen Anderlecht heeft Oostende ondanks de 2-0 ook wel wat kansen gehad om er eentje te maken. Ze spelen met aanvallende wingbacks en er zit veel diepte en energie in hun spel. Er zitten een aantal fysiek sterke jongens bij. Dat wordt dus gevaarlijk in de omschakeling.”

Terugkeer Hernandez

Een kleine tegenvaller voor de trainer is dat Dries Wouters en Alessio Da Cruz allebei een lichte blessure hebben opgelopen tegen Antwerp. Zij zijn er, net zoals de nog steeds geblesseerde Yonas Malede, niet bij dit weekend en dus moet Buijs zijn basisploeg van vorig weekend aanpassen. “Qua namen zal het er iets anders uit zien. Qua principes proberen we wel zoveel mogelijk hetzelfde te doen. We willen die dingen steeds meer ontwikkelen.” Ook tegen Oostende zal Malinwa dus met een verdedigende middenvelder spelen die ver uitzakt tot tussen de centrale verdedigers.

Wie er wel weer bij is, is Jorge Hernandez. De winger moest vorige week terug naar Mexico wegens visumproblemen, maar normaal zijn alle papieren nu in orde. “Jorge heeft er ineens ook gebruik van gemaakt om zijn familie te bezoeken in Mexico. Dat was lang geleden voor hem. Hij heeft tijdens zijn afwezigheid een individueel programma gevolgd en sloot vrijdag weer aan bij de groep.”

“De geboorte van zijn tweede zoontje zal Nikolas Storm wel een boost geven.” — © BELGA

Hopelijk voor Hernandez had Nikola Storm, die dinsdag voor de tweede keer vader is geworden, nog wat suikerbonen over. “We zijn allemaal blij voor hem”, zegt Buijs. “De geboorte van zijn tweede zoontje zal hem wel een boost geven. En dat is goed, want zondag tegen Antwerp speelde Nikola voor het eerst in lange tijd nog eens negentig minuten. In de voorbereiding heeft hij maximaal vijfenveertig minuten gespeeld.” Boli Bolingoli zou momenteel wel meer dan een helft aankunnen, maar hij is nog niet klaar voor negentig minuten. “En we gaan ook geen risico’s nemen, om eventuele blessures te vermijden. Maar je ziet wel dat Boli met de week fitter wordt.”