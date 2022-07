‘Tien om te Zien’ in de schaduw van kasteel van Ordingen: liedjesprogramma live te volgen in zomerbar

Al de hele zomer kan je in het decor van het kasteel van Ordingen neerploffen in een strandstoel of poef in Jardin du Commandeur. Vanaf 31 juli zorgt VTM elke zondag voor nog wat meer zomer in de Truiense zomerbar met strandballen en een groot scherm met de live-uitzending van Tien om te Zien. De zender heeft het terras uitgekozen als één van de hotspots voor het legendarische muziekprogramma.

Ruben Robeyns van Atelier V is fier op de erkenning en samenwerking met VTM: “Tien om te Zien is in eerste instantie nostalgie voor ons. Wij gaan in ieder geval elke week ons uiterste best doen om iedereen een leuke zondag te bezorgen. Iedereen is welkom vanaf 18 uur voor Tien om te Zien.”

© Raymond Lemmens

De uitzending zelf start om 20.30 uur. In de eerste show, die werd opgenomen op de dijk van Westende, duiken onder andere Metejoor, Camille, Regi, Pommelien Thijs, Niels Destadsbader, Belle Perez en 2Fabiola op. (jcr)

www.jardinducommandeur.be