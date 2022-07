Tal van BV’s naar Marokko voor huwelijksfeest van Adil El Arbi en VRT-journaliste

Regisseur Adil El Arbi trouwt zaterdag met VRT-journaliste Loubna Khalkhali in de Marokkaanse stad Tanger. Het is niet de eerste keer dat de koppel in het huwelijksbootje stapt, in 2021 huwden ze al voor de wet in Antwerpen. Verschillende bekende gasten vliegen over naar Tanger voor de bruiloft.