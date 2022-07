Onze tv-tips: Amerikaanse helden, de Franse lichtstad en recht in eigen handen

Joanna Lumley’s Great Cities of the World

Wij hebben Tom Waes, in het Verenigd Koninkrijk kunnen ze rekenen op actrice Joanna Lumley die via haar reisreportages een andere kijk geeft op wereldsteden. Vandaag bezoekt ze Parijs. Lumley kent Parijs uit haar tijd als model. Daarna trekt ze naar de Notre-Dame. Sinds de verwoestende brand is het gebouw gesloten, maar Joanna mag al eens kijken hoe de renovatie vordert. (tove)

Actrice Joanna Lumley geeft via haar reisreportages een andere kijk op wereldsteden. Dit keer is Parijs aan de beurt.

Het Vonnis

Als de moordenaar van zijn vrouw door een procedurefout vrijgelaten wordt, slaan bij Luc de stoppen door. Hij neemt het recht in eigen handen. Dit rechtbankdrama van regisseur Jan Verheyen zorgde ervoor dat er veel debat was over de werking van justitie. Verheyen kan rekenen op de prima vertolking van Koen De Bouw. En dat kunnen we ook zeggen van Veerle Baetens, Jo De Meyere en Vic De Wachter. (tove)

Het rechtbankdrama 'Het Vonnis' van regisseur Jan Verheyen zorgde ervoor dat er veel debat was over de werking van justitie.

The 15:17 to Paris

Drie Amerikaanse vrienden wisten in 2015 een terroristische aanslag te verijdelen op de Thalys-trein en werden als helden gevierd omdat ze een bloedbad vermeden hadden. Samen met de hulp van passagiers slaagden ze erin om de terrorist te overmeesteren die in Brussel op de trein gestapt was en gewapend was met een kalasjnikov. Dit is hun verhaal, geregisseerd door Clint Eastwood. (tove)