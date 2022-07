Jennifer Lopez schittert momenteel poedelnaakt op metershoge reclameborden voor haar nieuwe merk Body Beauty, terwijl de wereld zich afvraagt hoe het mogelijk is dat ze er op haar 53ste nog zo jong uitziet. En Lopez is niet de enige. De modellenwereld anno 2022 wordt verover door vijftigplussers: waarom, en wat moeten we daarvan denken?