Ben Affleck keert terug als Batman in nieuwe Aquaman-film

“Herenigd, Bruce en Arthur. Ik hou van je en mis je, Ben”, zo schrijft Momoa op zijn Instagram met een foto van hem met Affleck. “WB Studio Tours verkende net de backlot. Betrapt op de set. Alle geweldige dingen komen in Aquaman 2.” Aquaman and the lost kingdom komt volgend jaar in maart uit.

Het is al van 2017 geleden dat Ben Affleck in het pak van de superheld stapte. Hij speelde toen Bruce Wayne/Batman in Justice league, waarbij ook Momoa’s personage opdook. Eerder was Affleck al te zien in Suicide squad (2016) en Batman vs Superman: Dawn of justice. Volgend jaar heeft hij eveneens een rol in The Flash. Een solo-film zat er voor hem echter nooit in. Opmerkelijk, in het voorjaar kwam The Batman uit, de eerste solofilm van Robert Pattinson als de iconische superheld.

Hoe groot de rol van Affleck wordt in de nieuwe Aquaman, is nog niet duidelijk. Wel keert naast Momoa ook Amber Heard terug als Mera.