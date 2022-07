UITSLAG TOUR DE FRANCE FEMMES RIT 6. Marianne Vos sprint in het geel naar nieuwe ritzege, Kopecky baalt

De zesde etappe in de Tour de France Femmes is een prooi geworden voor Marianne Vos. De Nederlandse gele trui haalde het na een pittige etappe door de Vogezen in de sprint van een uitgedund peloton. Lotte Kopecky - vlak voor de finale gevallen - geraakte een beetje ingesloten en finishte als derde.

Voor het klimspektakel in het slotweekend kreeg het vrouwenpeloton op vrijdag al een stevig opwarmertje in de Vogezen voorgeschoteld. In de 129 kilometer tussen Saint-Dié-des-Vosges en Rosheim stonden vier klimmetjes (vierde en derde categorie) op het menu. Ideaal om een vroege vlucht met ritwinstkansen op poten te zetten, zo dachten veel rensters want de aanvallen in het openingsuur waren talrijk. Pas na dik een uur koersen geraakten toch veertien aanvallers weg. Daarbij onze landgenote Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo). De Italiaanse Marta Bastianelli wou ook graag mee, maar deed een chasse-patate.

In het peloton nam het tempo nooit een duik, waardoor de voorsprong van de koplopers beperkt bleef tot anderhalve minuut. Het heuvelachtige parcours zorgde voor een resem aanvallen op twee fronten. Ook Vandenbulcke liet zich niet onbetuigd. Na een demarrage kwam ze als tweede boven op de Route de Mollkirch, de voorlaatste beklimming van de dag. In de afdaling van diezelfde helling kwam Lotte Kopecky samen met Lorena Wiebes ten val. Flink geschaafd konden ze hun tocht toch voortzetten.

De Côte de Boersch - met top op vijf kilometer van de streep - zorgde enkel voor speldenprikjes in het peloton en leeglopende benen in de kopgroep. De Française Marie Le Net spartelde voorin het langste tegen, tot ook zij vlak voor de top werd ingerekend. In een rotvaart vloog een uitgedund peloton naar de finish in Rosheim.

Lotte Kopecky ging ondanks haar eerdere val uitstekend gepositioneerd de laatste kilometer in, maar liet zich met de meet in zicht toch een beetje insluiten. Marianne Vos zette aan vanop kop aan en Marta Bastianelli geraakte er niet verder dan het achterwiel van de leidster. Met een ultieme jump sprong Kopecky nog naar de derde plek. Voor veterane Vos is het de tweede ritzege van deze Tour de France Femmes. Zij behoudt uiteraard haar gele trui, pakt ook het groen en mag in pole position het uitdagende slotweekend in.

Top-tien

1. Marianne Vos

2. Marta Bastianelli

3. Lotte Kopecky

4. Elisa Balsamo

5. Silvia Perisco

6. Maria Giulia Confalonieri

7. Vittoria Guazzini

8. Kasia Niewiadoma

9. Rachele Barbieri

10. Elisa Longo Borghini