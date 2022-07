Moeder (32) zwaargewond en kind (1,5) lichtgewond na aanrijding door vrachtwagen: “Had veel erger kunnen aflopen”

Een 32-jarige fietsster is vrijdagvoormiddag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Hertstraat in Sint-Katelijne-Waver. Haar kind van 1,5 jaar oud zat ook op de fiets en raakte lichtgewond. De politie onderzoekt de juiste omstandigheden van de klap. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrachtwagen een manoeuvre uitvoerde.

Het zware ongeval gebeurde kort voor tien uur vrijdagochtend. De moeder en haar kind, afkomstig uit Putte, reden in de Hertstraat toen ze door een vrachtwagen van een firma uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver werden aangereden. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog volop onderzocht. “Er zijn geen getuigen van het ongeval. Gezien de ernst van de klap, stuurde het parket een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste omstandigheden te onderzoeken”, zegt waarnemend korpschef Marc Dondeyne van politiezone Bodukap. “De vrachtwagen zou een manoeuvre hebben uitgevoerd, maar welk manoeuvre, dat maakt deel uit van het verdere onderzoek.”

De aanrijding gebeurde op de Stationsberg, vlakbij het kruispunt om af te slaan naar de Clemenceaustraat. — © Theo Derkinderen

Volgens omwonenden zou de vrachtwagen mogelijk uit de Clemenceaustraat zijn gekomen, waar de firma werkzaamheden uitvoerde, en de Hertstraat zijn ingedraaid. Daarna zou de vrachtwagen achteruit gereden zijn en de fietsster en haar kind hebben aangereden.

Wenen

“We zijn onmiddellijk gaan kijken wat er gebeurd was en zagen de verhakkelde fiets en de slachtoffers liggen. Het kindje bloedde aan het hoofd en weende. Ook de mama was nog bij bewustzijn maar had veel pijn. Ze moet verschillende breuken hebben opgelopen. Omdat de zon volop scheen, zijn andere mensen een deken gaan halen om de slachtoffers zo veel mogelijk aan het zonlicht te onttrekken”, vertellen buurtbewoners.

De vrachtwagen zou op het ogenblik van de aanrijding een manoeuvre aan het uitvoeren geweest zijn. — © Theo Derkinderen

Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. Ze werden allebei naar het AZ Sint-Maarten in Mechelen overgebracht. “Bij het kind was er sprake van lichte verwondingen, maar de moeder was er erger aan toe. Ze verkeerde in levensgevaar”, zegt Dondeyne.

Rijbewijs ingetrokken

In de loop van de middag werd de vrouw vanuit Sint-Maarten nog overgebracht naar het Universitaire Ziekenhuis (UZA) Antwerpen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar was wel aangeslagen door het ongeval. De man bleek niet gedronken te hebben, maar het parket besliste wel om zijn rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken.

De politie sloot de Hertstraat een drietal uur af voor alle verkeer. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse voor een grondig onderzoek.

“We waren opgelucht dat zowel de moeder als het kind bij bewustzijn waren. Dit had ook veel erger kunnen aflopen. Kijk naar de fiets van de vrouw. Die is totaal verhakkeld. Hopelijk komt alles goed met mama en kind”, reageren de omwonenden nog.