Titelkandidaat bij uitstek Tibo Vyvey start niet in de A-finale op het WK roeien U23

“We wensen geen risico te lopen met de gezondheid van Tibo en dit op fysisch, noch op mentaal vlak”, licht Pim Raaben de beslissing toe, “Alhoewel Tibo de voorbije maanden en vooral ook deze week in zijn WK-races een reeks sterke prestaties neer zette en zich zowel in de voorwedstrijd als in de halve finale tot kandidaat wereldkampioen profileerde besloten we in overleg met Tibo om hem niet te laten starten in de medaillerace. Uiteraard is dit een lastige beslissing en erg spijtig voor het Belgisch roeien en voor Tibo in het bijzonder.”