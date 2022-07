Ambitieuze Remco Evenepoel verstopt zich niet voor Clasica San Sebastian: “Als ik hard op iets werk, dan levert dat meestal resultaat op”

Remco Evenepoel start zaterdag met ambitie in de Clasica San Sebastian. Hij won de wedstrijd in 2019 en zou maar al te graag de koers nog een tweede keer op zijn palmares willen brengen.

Evenepoel nam na het BK eind juni een beetje rust en trok daarna voor een lange trainingsstage naar het Italiaanse Livigno. “Daar heb ik vooral getraind met het oog op de Vuelta”, gaf hij vrijdag toe. “Ik was er drie weken, de laatste twee weken werkte ik trainingsblokken van meer dan 30 uur af. Dat is een pak, maar ik wil een goede basis leggen voor de Vuelta. Ik heb er ontzettend veel geklommen. De focus lag niet op intensiteit, maar op het leggen van een brede basis. Sinds ik terug ben, heb ik vooral nog achter de scooter getraind. Deze week werkte ik maar 12 trainingsuren af of zo. Ik voel me goed, fris ook, en dat is met het oog op de Vuelta zeker belangrijk. Dat heb ik geleerd in de Ronde van Zwitserland.”

Met de Murgil-Tontorra, 2,1 km aan 10,1% waarna het nog 8 km naar de finish is, ligt er wel een bijzonder steile klim in de finale. In het verleden had Evenepoel het soms al eens moeilijk op steile stukken tegen zijn rivalen. “Dat weet ik, maar ook daar heb ik op gewerkt. Ik oefende een paar keer op de Mortirolo, langs de steile kant, om die explosiviteit te verbeteren. Als ik hard op iets werk, dan levert dat meestal resultaat op en nu hoop ik ook de vruchten daarvan te plukken. Veel hangt ook samen met gewicht. Ik denk dat ik nu 1,5 à 2 kg minder weeg in vergelijking met 2019, toen ik won. Gewicht was soms een probleem de voorbije jaren, het ging nogal grillig op en neer, maar nu heb ik daar beter vat op. Ik ben dit jaar op een rustige, gecontroleerde manier minder gaan wegen. En nu sta ik op mijn laagste gewicht van dit jaar.”

“Wie de favorieten zijn? Tadej Pogacar”

“Ik ben klaar voor deze koers, kende een perfecte voorbereiding zonder zorgen. Ik kijk uit naar deze wedstrijd en heb er goede herinneringen aan. Intussen heb ik ook meer ervaring, kan ik de koers beter lezen. Wie de favorieten zijn? Tadej Pogacar, zeker en vast. Waarom niet? Ook al had hij een zware voorbereiding en nu een beetje een atypische voorbereiding, met hem moet je altijd rekening houden. En de anderen? Dan moet ik even naar de startlijst kijken. Jan Bakelants mag ik noemen, niet? Hij won in de Ronde van Wallonië en zal daar vertrouwen opgedaan hebben (lacht). En wie dan nog. Mohoric, Simon Yates, Powless, Valverde, Lutsenko,? Ik zal er voor moeten knokken, maar kijk er naar uit. Dit is één van mijn favoriete koersen op de kalender en ik koers graag in het Baskenland.”