Standard-coach Ronny Deila onder de indruk van Genk: “Hun eerste helft tegen Club was indrukwekkend”

“Ik was heel blij met de attitude en de discipline van mijn spelers”, blikte Deila nog even terug op het 2-2 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen AA Gent. “Om 75 minuten stand te houden met tien en er ook nog een resultaat uit te halen vond ik heel erg knap van mijn team. Alle spelers hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen. Dat is iets om op verder te bouwen.”

Met de verplaatsing naar KRC Genk krijgt Deila ook dit weekend een topper voorgeschoteld. “Eerst Gent, nu Genk: we kunnen ons meteen testen tegen de beste teams. De lat wordt meteen hoog gelegd”, grijnsde de Noor. “Op die manier gaan we ook het snelst weten waar we staan. Het echte antwoord op die vraag gaan we niet vinden op training, maar tijdens onze wedstrijden.”

Deila is alvast op zijn hoede voor KRC Genk na wat het team van Wouter Vrancken op de eerste speeldag liet zie op Jan Breydel. “Hun eerste helft was indrukwekkend”, aldus Deila. “Maar in hun drang naar voren gaf Club Brugge ook wel veel ruimte weg. Dat soort ruimtes mogen wij hen zondag niet geven want ze zijn ongelofelijk goed in het afstraffen van kleine foutjes.”

“Of de transferontwikkelingen in Genk in ons voordeel spelen? Misschien wel, maar we focussen ons vooral op onszelf. Ik denk niet dat ze van systeem en manier van spelen gaan veranderen. Daar hebben we onze voorbereiding op afgestemd. Wie er speelt is minder belangrijk. Maar Ito en Oyen zijn natuurlijk topspelers, die ze uiteraard wel zullen missen.”

