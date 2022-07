Roel Sourbron in Italië met Veerle, Caro en Luca. — © RR

Als klein jongetje droomde Roel Sourbron ervan ingenieur te worden in het WK rally. Het is uiteindelijk het F1-team van Ferrari geworden, de droom van zoveel andere jongetjes. In Maranello moet de Ekselaar de motoren van Charles Leclerc en Carlos Sainz afstellen.