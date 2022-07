Een jong koppel slaapt al een maand in een tent langs het Albertkanaal in Diepenbeek. Naar eigen zeggen kunnen ze nergens terecht. De huurprijzen zijn onbetaalbaar en daarnaast staat hun geld onder bewindvoering dus ze kunnen niet doen wat ze willen. In een daklozencentrum kunnen ze niet terecht, omdat ze twee honden hebben. Het koppel is ten einde raad.