Lommelse brandweerman Árpád Farkas haalt brons op WPFG

De World Police and Fire Games (WPFG) is een tweejaarlijks atletiekevenement. De internationale spelen werden dit jaar voor het eerst in de historie in Nederland gehouden. Van 22 tot en met 31 juli 2022 was de havenstad Rotterdam het kloppend hart van dit grootse en bovenal unieke sportevenement.Ruim 10.000 politiemensen, brandweerlieden, douane- en gevangenismedewerkers afkomstig uit 70 verschillende landen deden er mee aan de WPFG2022. Er waren maar liefst 63 sportonderdelen waaronder crossfit, atletiek, triatlon, crossfit, waterpolo, kitesurfen en de ultimate firefighter.Lommelse brandweerman Árpád Farkas werd er afgelopen dinsdag derde op 500 meter indoor roeien in zijn categorie 45+. Hij deed er 1min en 26 seconden over en behaalde brons met zijn persoonlijke toptijd.Volgend jaar vinden de spelen plaats in Canada. Helaas financieel geen haalbare kaart om er de Belgische driekleur opnieuw te gaan verdedigen.