Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van een heksenjacht tegen AA Gent: “Maar het grootste probleem is dat ze te veel bezig zijn met beschermen in plaats van verbeteren”

De Buffalo’s kregen vorige week tot twee keer toe geen strafschop. Ref Visser en VAR Denil kwamen achteraf dan ook vol in de wind te staan, maar Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van een bewuste hetze tegen zijn club. “Vorig jaar zeiden ze, de refs, ze zijn je aan het zoeken. Ze spreken vaak over jou. Maar dat geloof ik niet. Tegen Genk vorig jaar had ik dat gevoel wel, vandaar ook mijn felle reactie.”

Vorige week zat de Gentse coach nog een schorsing uit, waardoor hij ook nog niet aan het woord kwam. “Ik zou liever over de match van Sint-Truiden praten, die is de belangrijkste nu voor ons”, probeerde Vanhaezebrouck nog even de boot af te houden daags voor het duel tegen STVV. “Uiteindelijk is er een tekst verschenen op onze site vanuit de directie. Dat was niet meteen hun intentie bij het begin van het seizoen. Vorig jaar deden ze een poging tijdens een onderhoud, daar is niets mee gebeurd. Dan begrijp ik dat als je in deze situatie terechtkomt, dat je dan even wil reageren”

Toch kon ook Vanhaezebrouck uiteindelijk niet aan de verleiding weerstaan om dieper in te gaan op de gebeurtenissen van vorige week, al startte hij wel met een vergelijking met vorig seizoen. “Vorig jaar is er ook al van alles gebeurd tijdens onze inhaalrace. Het gaat niet om de voorbije jaren of zo. Maar over onze inhaalrace naar Play-off 1.”

“We waren van plan om met een propere lei te starten. Er was niet echt iets gebeurd, maar we hoopten dat het zou verbeteren. Weliswaar met een schorsing voor mezelf. En er hangt nog een zwaard van Damocles boven mijn hoofd: een voorwaardelijke schorsing van twee weken omdat je de waarheid zegt. Dat kan in een democratisch land als België. Gelukkig was ik gewoon thuis en hoorde ik de analisten, de commentaren – iedereen eigenlijk – zeggen dat je een strafschop moet krijgen voor dat handspel. De commentatoren schoten bijna in de lach, ze konden niet geloven dat niemand tussenkwam van het refereeniveau.”

Vanhaezebrouck zag en hoorde dus hoe zijn team andermaal benadeeld werd. “Natuurlijk enerveer je je daarin, maar de dag nadien sprak ik niet over de scheidsrechter, maar heb ik meteen gesproken over dat tweede tegendoelpunt. Dat kan echt niet. De rest heb je niet onder controle, maar dat steekt wel je ogen uit. Als een analist je zegt dat er een heksenjacht aan de gang is tegen AA Gent en Hein Vanhaezebrouck... Normaal ontkennen ze zoiets. Dus het water staat heel hoog.”

“Ik geloof dat niet: vorig jaar zeiden ze, de refs, ze zijn je aan het zoeken. Ze spreken vaak over jou. Maar een orgaan dat iemand viseert, nee dat wil ik niet geloven... Tegen Genk vorig jaar had ik dat gevoel wel, vandaar ook mijn felle reactie. Ik wil het evenwel niet geloven. Als de neutraliteit van de refs niet overeind blijft. Tja, dan heb je robots nodig, hè. Al zijn ze dat ook al van plan op het WK, natuurlijk.”

Een oplossing ziet de Gentse coach evenwel niet meteen uit de bus te komen. “De scheidsrechters wilden een nieuwe start nemen, zonder schorsingen of straffen boven het hoofd. Dat is niet gelukt. Maar dat viel te verwachten, want als je niets verandert aan wat er fout liep, tja… Het grootste probleem is dat ze te veel bezig zijn met beschermen in plaats van verbeteren. Ze doen veel te weinig om de arbitrage en de VAR-interventies te verbeteren. Als je dat doet, moet je ook niet meer zo veel mogelijk beschermen.

“Gebruik die extra VAR-manager”

Nu is er een tweede VAR-manager bijgekomen (Christophe Dierick, red.). Moet ik dan of iemand anders zeggen dat een van die managers aanwezig moet zijn in Tubeke tijdens die eerste weken? Nu zit daar een jonge scheidsrechter die begint te twijfelen na overleg met de ref en vervolgens fouten maakt. Dat kan perfect voorkomen worden. Begin daarmee en geef ze vrije dagen in de week, maar vraag ze in het weekend te komen om een goede start te nemen met de VAR. Dan kunnen de refs daar ook uit leren. Dat zou ons al veel ellende besparen en op termijn zullen de scheidsrechters dan wel in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Gebruik die extra VAR-manager en zorg dat de start goed is. Nu komt er nog meer commentaar.”

Toch gaf Vanhaezebrouck het Referee Department nog een flinke veeg uit de pan. “Men wilde een betere communicatie en consequent handelen. De penaltyfase van Oostende werd blijkbaar correct beoordeeld omdat de speler van Oostende contact zocht met de verdediger van Anderlecht. Terwijl Amallah volgens de commentatoren ook het contact zocht met Torunarigha, dat is evenwel niet behandeld in de nabeschouwingen.”

“Twee identieke fases zijn niet consequent beoordeeld, maar dat wordt dan niet behandeld. Dat was nochtans een hoofdpunt voor de competitiestart: dit jaar zullen de gezochte strafschoppen niet meer gegeven worden, zelfs als er contact is. Ze hebben beelden van vorig seizoen getoond, ook een fase met Bezus. Dat was duidelijk: als je contact zoekt, ga je geen penalty meer krijgen. Men wil consequent handelen, maar ze zijn vooral bezig met beschermen.”