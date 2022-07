Carlos Sainz klopt Max Verstappen in eerste training in Boedapest

Carlos Sainz was het snelst in de eerste vrije training voor de GP van Hongarije. Op de Hungaroring was hij een tiende sneller dan Max Verstappen.

Business as usual in het eerste trainingsuurtje in Boedapest. Op het bochtige circuit - uitdagend in de kwalificaties, maar vaak saaier in de race - kwam niemand in de problemen. Carlos Sainz eindigde de sessie bovendaan de tabellen met een tijd van 1:18.750. Daarmee was hij 130 duizendsten sneller dan Max Verstappen. Ferrari en Red Bull lijken voorlopig dus aan elkaar gewaagd, zoals al heel het seizoen het geval is. Ook Charles Leclerc, de kopman van Ferrari en Verstappens grootste rivaal in de strijd om de wereldtitel, zat niet ver weg.

Best of the rest was Lando Norris, die met zijn McLaren-Mercedes de vierde chrono klokte. Hij hield George Russell (de snelste Mercedes) en Sergio Perez (de traagste Red Bull) achter zich. De jarige Fernando Alonso - vandaag 41 geworden - stuurde zijn Alpine naar de tiende plaats, net voor Sebastian Vettel, die donderdag zijn pensioen aankondigde. (mc)