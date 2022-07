Twee vossen overleden door vogelgriep

Zowel in West-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant is een vos overleden aan de gevolgen van het vogelgriepvirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Agentschap Natuur en Bos, meldt VRT Nieuws.

Een van de overleden vossen werd gevonden in Kortenberg en de andere in Knokke-Heist, de stad waar niet toevallig natuurgebied het Zwin is. “Op die plek komen veel zeevogels en het is vooral bij die dieren dat het virus nu circuleert”, zegt Muriel Vervaecke van het Agentschap Natuur en Bos bij VRT nieuws. “In juni zagen we het vogelgriepvirus vooral bij zeevogels die in kolonies leven, nu bij meeuwen. Vermoedelijk heeft de vos de ziekte opgelopen door zieke vogels te eten.”

Sinds de lente loopt bij Natuur en Bos een onderzoek waarin bijgehouden wordt welke dieren besmet raken, in de hoop het virus onder controle te houden. Dat onderzoek kwam er na meldingen van zieke dieren. “Maar het is pas vrij recent dat we bij ons zieke vossen hebben ontdekt.”

Verontrustend is het volgens Vervaecke niet dat vogelgriep aangetroffen wordt bij vossen. “De dieren kunnen, net zoals de mens, de ziekte krijgen, door besmette vogels te eten. Maar ze kunnen elkaar niet onderling besmetten.”

Wie zieke of dode vogels vindt, wordt gevraagd om dat te melden op het gratis nummer 0800-99.777. “Voor vossen vragen we het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende te bellen. De kadavers worden dan zo snel mogelijk opgehaald om verdere verspreiding te voorkomen.”