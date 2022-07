Tommy Coenen (centraal met oranje-zwart shirt) stapte van Termien over naar STA Genk. In zijn zog maakten ook acht spelers dezelfde overstap. — © Dick Demey

Met drie zijn ze, de Limburgse clubs uit vierde provinciale die straks in de eerste ronde van de beker van België in actie komen. Opmerkelijk: zowel STA Genk, Neeroeteren als Sparta Lille worden geleid door een coach, die vorig seizoen nog actief was in... het jeugdvoetbal.