Felice Mazzu over ‘sexy tegenstander’ Cercle Brugge“ en de Europese verplaatsing naar Estland: “Er is genoeg kwaliteit om te roteren”

Anderlecht wil na de winst tegen KVO ook doorstomen tegen Cercle Brugge. Coach Felice Mazzu onderschat groen-zwart niet terwijl hij ook andere zaken moet managen. Zoals zijn vele (jonge) spelers tevreden houden of de Europese trip naar Estland voorbereiden. Gaat de trainer roteren? “Er is hier alleszins genoeg kwaliteit om te wisselen.”

Coach, na de zege tegen KV Oostende is Cercle Brugge geen sexy verplaatsing voor die lege tribunes in Jan Breydel.

“Jullie vergissen je: wat mij betreft is Cercle net wel een erg sexy tegenstander. Sinds ze daar die Oostenrijkse trainer hebben - Dominik Thalhammer - zijn ze de ploeg die het meeste kilometers loopt in Europa. Ze voetballen met veel volume en een enorme pressing. Cercle is ook goed in de omschakeling. Wij moeten ons als team niets aantrekken van de omstandigheden of het grote stadion en alleen focussen op de tegenstander.”

Kunt u zeggen of Sebastiano Esposito en Fabio Silva zullen samen spelen als koningskoppel?

“Dat kan ik niet zeggen.” (lacht)

Zijn ze allebei al 100 procent fit?

“Fabio heeft nog een kleine fysieke achterstand. Hij maakte bij Wolverhampton geen volledige voorbereiding mee en moet nog wat inhalen.”

Snapt u dat Benito Raman zich zorgen maakt omdat hij moet concurreren met twee gehuurde spitsen.

“Hoe Benito zich voelt: dat moet je aan hem vragen. Ik kan wel zeggen dat het voor mij niet uitmaakt of een speler hier zit op leenbasis of met een vast contract. Ik behandel iedereen op dezelfde manier. Dat Fabio Silva en Sebastiano Esposito hier zijn moet Raman net pushen om beter te worden. Bovendien zullen we veel matchen hebben.”

Gaat u roteren?

“Er is hier zeker genoeg kwaliteit om af en toe veranderingen in het elftal door te voeren.”

Bij Union startte u in de eerste vijf matchen altijd met dezelfde ploeg.

“De situatie en de kern bij Union was enigszins anders dan hier. Bij Anderlecht moet je leven met concurrentie.”

We vragen het omdat sommige jongeren misschien minder gaan spelen. Denk aan Anouar Ait El Hadj, Mario Stroeykens, Marco Kana...?

“We hebben een ploeg met veel potentieel en het is aan mij als coach om iedereen betrokken te houden bij de ploeg. Zo heb ik al een gesprek gehad met Anouar. Hij is een héél goeie speler en ik reken op hem. Hij weet waar hij aan toe is.”

Sommige jongens worden misschien liever uitgeleend dan dat ze straks in 1B moeten spelen met de U23?

“Het zal inderdaad zo zijn dat jonge spelers soms zullen moeten meespelen in 1B. Maar dat is geen straf hé. Dat zal dan gewoon zijn om ritme en ervaring op te doen tijdens de momenten dat ze niet met de A-kern meedoen. Het is ook niet zo dat ze in 1B zullen blijven plakken als ze daar eens meedoen. Er zal geswitcht worden tussen de twee ploegen.”

U staat gelukkig bekend als een warme peoplemanager. Warmer dan uw voorganger.

“Ik weet niet of ik een warmer ben als persoon. Ik vind wel dat een ontgoochelde speler altijd een uitleg verdient zodat hij die ontgoocheling kan kaderen. De groep moet één blijven.”

Donderdag tegen Paide krijgen anderen misschien een kans. Blij dat het Estland is en niet Armenië?

“Ik ben vooral blij dat er nu duidelijkheid is. Estland genoot onze voorkeur omdat de reis minder lang en vermoeiend is dan Armenië omdat we snel weer competitie moeten spelen. Over het team Paide kan ik nog weinig zeggen. Ik heb hun Europese match (0-0 maar winst in de penalty’s, red) bekeken maar er was weinig verschil met de Armeniërs. Waar we wel rekening mee moeten houden: Paide zit al midden in hun competitie en heeft ritme. Maar voorlopig zijn we bezig met ons duel tegen Cercle.”

Is iedereen eigenlijk fit?

“Sardella heeft de groepstraining hervat, net als Sergio Gomez. Toch zijn ze nog niet speelklaar. Ook Kana sukkelt nog met pijntjes. Wanneer Gomez 100 procent zal zijn na zijn pubalgie is moeilijk te zeggen. Ik ben geen dokter en kan ook het risico niet inschatten. Ik weet alleen dat onze medische staf heel goed werk met hem geleverd heeft.”

U heeft veel spelers, maar zijn er genoeg centrale verdedigers naast Debast-Hoedt-Delcroix?

“Ook in dat compartiment zijn er oplossingen te vinden. Tijdens de voorbereiding zagen jullie allemaal dat Noah Sadiki daar kan depanneren en ook Kana kan die positie aan. Ook al geniet dat niet zijn voorkeur. Mijn job is om hier een coherente groep te creëren met respect voor iedereen. Het seizoen is lang.”