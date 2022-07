Seksistische kritiek op valpartijen in de Tour de France Femmes levert stevige reactie op van mannelijke renner: “Gedesillusioneerd”

“Gedesillusioneerd om zulke opmerkingen te lezen”, schrijft de Franse renner Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) op zijn Twitteraccount. “Wielrennen is zo’n harde en ondankbare sport... We zijn hen ons respect verschuldigd op dezelfde manier als mannen!” De Belgische renster Lotte Kopecky reageerde door foto’s van valpartijen bij de mannen te retweeten met commentaar “Voor de haters...”, om iedereen even eraan te herinneren dat ook daar flink wat gevallen werd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat dat betreft, krijgt ze bijval van de Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld. Die berekende dat er bij de vrouwen in de eerste vijf ritten precies evenveel valpartijen geweest waren als bij de mannen. “Advies aan alle roeptoeters: je hóéft niet te kijken naar de Tour de France Femmes”, schrijft hij.

Kritiek op organisator ASO

Jolien D’hoore, in de Tour aanwezig als ploegleider bij AG Insurance-NXTG Team, liet zich donderdag bij persagentschap Belga al uit over de vele valpartijen. Zij zag een mogelijke oorzaak in de gebrekkige parcoursaanduiding in de Tour de France Femmes. “Soms was die echt niet goed. Voor zo’n organisatie, ASO, was het af en toe gewoon dramatisch in die tweede etappe”, vindt ze.

“Heel veel wegversmallingen worden gewoon aangegeven met niet meer dan wat rode fluoverf. In België doen ze het veel beter, met Boplan. Eigenlijk is die signalisatie 10 keer beter dan hier. Dat zou niet mogen, maar goed, het is nu zo. En natuurlijk, waarom wordt er gevallen op rechte stukken? Omdat alle ploegleiders hetzelfde roepen in de oortjes op een bepaalde moment. Dat het moment aangebroken is om op te schuiven.”