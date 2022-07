Twee bestuurders beboet voor overdreven luide uitlaat in Heusden-Zolder

Bewoners klagen al lang over onverantwoord rijgedrag en geluidsoverlast in Heusden-Zolder. De politie voert regelmatig controles uit. Zo ook donderdag. De verkeersdienst nam een voertuig in beslag nadat bleek dat de bestuurster geen geldige inschrijving of verzekering kon voorleggen. De vrouw blies ook positief en verloor haar rijbewijs voor 6 uur.

Op de Koolmijnlaan werden in de loop van de avond twee voertuigen tegengehouden die overdreven veel lawaai maakten met hun uitlaten. De bestuurders kregen een GAS-boete. Bij snelheidscontroles werden in de late avond 484 voertuigen gecontroleerd. Liefst 100 van hen reden te snel, ruim 20 procent. Eén chauffeur haalde zelfs 127 km/uur in de Laambroekstraat, waar maar 70 km/uur is toegestaan. siol