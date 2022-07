Daags voor het zware slotweekend krijgen de rensters vrijdag al een pittige zesde etappe voorgeschoteld in de Tour de France. Vertrekken doen ze vanuit Saint-Dié-Des-Vosges om klokslag 13u, de aankomst ligt in Rosheim, na een afdaling 129 km later. Wie durft, zou wel eens in de prijzen kunnen vallen. Volg het hier op de voet.