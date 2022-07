Vrouw achter het stuur betrapt in Halen ondanks rijverbod van vier maanden

De politie LRH heeft donderdag in Halen een bestuurster onderschept die ondanks een rijverbod van vier maanden toch achter het stuur zat. Haar voertuig werd geïmmobiliseerd voor de verdere duur van het rijverbod.

Na een vonnis van de politierechtbank in Antwerpen had de vrouw een rijverbod opgelegd gekregen van 5 juli tot 2 oktober 2022. Toch werd ze donderdag in Halen betrapt achter het stuur. De politie LRH stelde de nodige pv’s op. Het voertuig van de vrouw werd ook ingehouden zolang het rijverbod geldt. Na 2 oktober zal de vrouw bovendien alle proeven opnieuw moeten doorlopen om haar rijbewijs te halen. siol