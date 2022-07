Een onzichtbare haarband, roze lokken en véél beach waves: BV-kapper Jochen Vanhoudt toont hoe je kapsels van ‘Tien om te zien’ kan namaken

Tien om te zien is helemaal terug van weggeweest. Eén ding hebben de sterren gemeen: ze zien er stralend uit. Dat is onder meer het werk van BV-kapper Jochen Vanhoudt, die backstage de hair goals van de Vlaamse artiesten realiseert. Met zijn tips kopieer je de looks van de eerste aflevering.

De langverwachte comeback van Tien om te zien in de iconische punttent, die op de zeedijk van Westende staat, gaat gepaard met heel wat glamour. “En heel veel wind”, vertelt Jochen Vanhoudt. “Het was tijdens de eerste aflevering een uitdaging om de lokken van de artiesten onder controle te houden.” De kapper en zijn team pasten slimme trucjes toe om te voorkomen dat haren in het gezicht waaiden en te garanderen dat het kapsel in model bleef.

Pommelien Thijs

© VTM

De ­Ongewoon-zangeres kreeg een ideaal kapsel voor aan zee: beach waves. Die werden gemaakt met een platte tang en naar buiten gedraaid, van het gezicht weg. De gouden speldjes als detail, maakte haar korte, blonde lokken stijlvol vast. Zelf doen? “Vergeet vooraf nooit hittebeschermende spray op je lokken te verstuiven”, tipt Jochen.

© jvh

Camille Dhont

© VTM

De West-Vlaamse ster is dol op roze haar, maar koos niet voor een (tijdelijk) kleurmiddel. Wel voor extensions die in haar echte haar klikken. “Tof als je naar een festival wil. Je vindt gekleurde verlengingen in gespecialiseerde winkels”, aldus de kapper. Dé trend bij vrouwen in de Vlaamse showbizz? “Vuile beach waves. Die zijn gemaakt met een golftang en geven een nonchalant resultaat.”

© jvh

Anne De Baetzelier

© VTM

De presentatrice van het bekende liedjesprogramma houdt van volume, en dus werden haar natuurlijke krullen een tikkeltje weelderiger gemaakt met een ovalen beach wave tang (zonder tong). “Bij Anne maakten we ook een nonchalante vlecht op de kruin om de krullen uit haar gezicht te houden”, verklapt Jochen.

© jvh

Laura Tesoro

© VTM

Ook bij de co-presentatrice werd een handige haarhack toegepast. “We hebben twee voorste lokken haar, van oor tot oor, apart genomen om een staartje te maken. Dat bonden we strak vast in haar nek, zodat haar gezicht helemaal vrij bleef. Een haarband, maar dan van het eigen haar. De rest van haar lokken werden in klassieke krullen gedraaid en vervolgens uitgeborsteld met een paddle borstel voor een subtiele golving.”

© VTM

Belle Perez

© VTM

Het kapsel van de Limburgse nachtegaal heeft op dit moment veel laagjes, ook haar bles is verknipt van kort naar langer. Geen sinecure om alles vast te krijgen en te houden tijdens een zeebries. De bles werd naar achter geblazen en vastgezet met schuivertjes. De overige bruine lokken kregen ook de beach wave tang van de kapper op bezoek.

© jvh

Toptip van Jochen: “Kies bij veel wind voor een ‘betonlak’ (zoals de EIMI Fixing Hairspray Absolute van Wella.) Die fixeert je haar zo goed dat het bij wijze van spreken zo stevig is als een blok beton. Deze generatie stevige laks geven een natuurlijk resultaat, je ziet er dus niet uit als Dame Edna.”