Lommel koopt derde pand om GlazenHuis uit te breiden

De subsidie gebeurt in het het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Minister van Economie Jo Brouns reserveert 216.578 euro voor de aankoop en renovatie van een derde pand in De Vryheyt naast het GlazenHuis in het Lommelse centrum. “Het is een tweeledige subsidie”, zegt burgemeester Bob Nijs (cd&v). “Een eerste gedeelte is een steun voor de aankoop- en transformatiekosten van het pand. Het tweede bedrag is een toelage om het pand verder te verfraaien en te verduurzamen. In totaal gaat het om een subsidie van 168.578 euro plus 48.000 euro. Het doel van deze verdere uitbreiding is natuurlijk kernversterking. Dat is ook de opzet van deze subsidie van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Een uitgebreide werking van het GlazenHuis trekt publiek aan en versterkt het handelscentrum. Het is de tweede maal dat de Vlaamse Regering hiervoor een subsidie toekent aan Stad Lommel.”

Nog twee panden

In het najaar van 2021 was er namelijk een eerste subsidie van 232.000 euro voor de aankoop van twee panden in De Vryheyt die ondertussen al zijn toegevoegd aan de werking van het GlazenHuis. “Toen we onlangs 15 jaar GlazenHuis vierden, werden die panden voor het eerst in de expo opgenomen”, zegt schepen van Toerisme en GlazenHuis Karel Wieërs (N-VA). “Iedereen is het erover eens dat het de werking verbetert en versterkt. Zowel naar opleidings- als tentoonstellingsmogelijkheden. Dat we deze subsidie krijgen in het door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Internationaal jaar van het glas’ is een extra kers op de taart.”