Ronde van Polen gaat zaterdag met topsprinters maar zonder echte toppers voor het klassement van start

Met de Ronde van Polen start zaterdag een zevendaagse rittenkoers. In 2020 won Remco Evenepoel, in 2017 was Dylan Teuns aan het feest en in 2016 toonde Tim Wellens zich de sterkste. De Belgen deden het goed de voorbije jaren in Polen, al lijkt de kans op een nieuwe Belgische eindzege eerder klein.

Negentien Belgen staan, momenteel, aan de start van de Ronde van Polen. Een en ander mag verwacht worden van Mauri Vansevenant, Steff Crass en Thomas De Gendt in de etappes door de bergen of in ritten die voor aanvallers bestemd zijn. Als het tot sprinten komt, is het uitkijken naar Edward Theuns, Gerben Thijssen en Jordi Meeus. Ook Quinten Hermans maakt zijn rentree in competitie, nadat hij door zijn ploeg naast de selectie voor de Tour was gelaten.

Vorig jaar pakte Joao Almeida de eindzege. Maar die is er deze keer niet bij voor UAE Team Emirates, dat Davide Formolo en Diego Ulissi als kopmannen uitspeelt voor het klassement. Pascal Ackermann zal dan weer moeten sprinten. Andere kanshebbers op de eindzege zijn Sergio Higuita, die er aan zijn voorbereiding voor de Vuelta begint. Ineos Grenadiers speelt dan weer Richard Carapaz uit. Ook Pello Bilbao zal zich in de strijd gooien voor het klassement. Winnaar van 2018 Michal Kwiatkowski moest in laatste instantie forfait geven nadat hij een hersenschudding opliep bij een val op training.

Er staat dus geen al te stevig deelnemersveld aan de start voor het eindklassement. Wel zijn er heel wat topsprinters van de partij, zoals Mark Cavendish, Sam Bennett, Arnaud Démare, Elia Viviani, Olav Kooij, de eerder vermeldde Ackermann, Kaden Groves en Ethan Hayter, die ook op een aankomst voor punchers uit de voeten kan.