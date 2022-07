Leerrijke taalbaden voor schoolkinderen van het lager onderwijs in Tongeren

Het taalbad is een week waar kinderen, op een speelse en leerrijke manier hun alledaagse woordenschat op een laagdrempelige manier (d.m.v. praatplaten, pictogrammen, verhalen, gedichten,…) uitbreiden. De focus ligt hierbij op het welbevinden, zelfvertrouwen en spreekdurf van de kinderen.Burgemeester Patrick Dewael: “Door Nederlands te spreken tijdens de vakantie worden kinderen, die thuis vaak een andere taal spreken, aangemoedigd om deze taal verder te onderhouden en te ontwikkelen. Een speelse manier om het Nederlands te stimuleren en uit te breiden ligt aan de basis van een goede integratie en een optimale schoolloopbaan voor deze kinderen.” Tijdens het taalbad wordt er gewerkt rond verschillende thema’s: een uitgebreide kennismaking, gezonde voeding, beroepen, feest,… Hieraan worden verschillende uitstappen gekoppeld zoals een bezoek aan de markt, rijden met go-carts onder leiding van de politie op het verkeerspark op De Motten, een educatieve speurtocht enzomeer.“Kinderen tussen 6 en 10 jaar, konden zich inschrijven voor de taalbaden tijdens de zomermaanden. In totaal kunnen er elke week 15 kinderen deelnemen. De inschrijvingen liepen vlot binnen. De taalbaden zaten al snel helemaal vol. Het taalbad wordt afgesloten met een feestje. Ook alle ouders zijn hierbij welkom. Zo kunnen zij zien wat de kinderen in de afgelopen week geleerd hebben. Door de ouders samen te brengen bevorderen we ook de integratie van de ouders. We sluiten de week af met een diplomamoment en een lekker ijsje,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.