Twee huizen onbewoonbaar na zware brand in Eksel

Vrijdagvoormiddag is een zware brand uitgebroken in een huis in de Veldstraat in Eksel. Twee woningen zijn onbewoonbaar. De politie startte een zoekactie uit in een naburig maïsveld. “Maar dat is de standaardprocedure”, zegt korpschef Eric Cenens van politie Kempenland.

De brand is rond 10.30 uur ontstaan in de berging van een woning, ter hoogte van de droogkast. De brandweer Noord-Limburg rukte uit om de brand te blussen. Het huis is onbewoonbaar door de brandschade. Ook de naburige woning liep veel rookschade op en is tijdelijk onbewoonbaar.

Het is nog niet duidelijk of de brand accidenteel is ontstaan of er kwaad opzet mee gemoeid is. Feit is wel dat de politie Kempenland een zoekactie is gestart in een naburig maïsveld. Daarbij werd een drone ingezet en kwam ook de federale politie met een speurhond ter plaatse. “Omdat de brandweer niet meteen kon uitsluiten dat de brand aangestoken is, zijn we een buurtonderzoek gestart en hebben we een zoekactie gedaan in de omgeving”, zegt korpschef Eric Cenens. “Dat is de standaardprocedure. In zo’n geval gaan we altijd uit van het ergste scenario. Er zijn voorlopig geen concrete aanwijzingen dat er zich iemand schuilhoudt in de buurt.” gvb/siol