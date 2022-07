Donald Trump haalt (opnieuw) uit naar Elon Musk: “Wat een windbuil”

Donald Trump heeft zaterdag een nieuwe episode geschreven in zijn woordenstrijd met Elon Musk. Volgens de voormalige Amerikaanse president is de miljardair een “windbuil”.

Trump gaf zaterdag in zijn typische onsamenhangende stijl een toespraak in Alaska (waar hij insinueerde dat hij zich opnieuw kandidaat zou stellen voor het presidentschap), en sprak op een bepaald moment over de Tesla-eigenaar. Eerst lachte hij met het feit dat Musk Twitter niet zou kopen (“Ik heb het altijd voorspeld”), en toonde daarna zijn ergernis over een recente uitspraak van de miljardair, als zou hij “nog nooit in zijn leven voor een Republikein gestemd hebben”. “Vreemd”, zei Trump, “want tegen mij zei hij dat hij voor mij gestemd had. Ach, wat een windbuil”.

De uithaal van Trump is mogelijk het gevolg van andere recente uitspraken van Musk, die liet weten liever Ron DeSantis, de huidige gouverneur van de staat Florida, als Republikeins presidentskandidaat voor 2024 te zien.

LEES OOK. Elon Musk roept Donald Trump op om niet mee te doen aan Amerikaanse presidentsverkiezingen: “Te oud, te veel drama”