Na chaos: Thalys schrapt 10 procent van treinen om nieuwe incidenten te voorkomen

Na incidenten met twee Thalys-treinen past de vervoersmaatschappij haar dienstregeling aan om de stellen te controleren en repareren. Zo’n 10 procent van de treinen is geschrapt, verduidelijkt een woordvoerder vrijdag. Klanten kunnen gratis hun ticket omboeken of een terugbetaling aanvragen.

Als gevolg van de incidenten moesten twee treinen uitgebreide reparaties en controles ondergaan in twee onderhoudswerkplaatsen van Thalys in Parijs en Brussel. Daardoor zal Thalys niet haar volledige vloot kunnen inzetten en is de dienstregeling tot 2 september aangepast.

LEES OOK. Chaos bij Thalys: treinen afgeschaft en klantendienst onbereikbaar

Ongeveer 10 procent van de treinen is geschrapt. De woordvoerder benadrukt dat het in de meeste gevallen gaan om treinen die ingekort worden. Een trein bestaande uit twee stellen die aan elkaar gekoppeld zijn, zal ingekort worden naar één treinstel, verklaart ze.

Bij een trein die volledig geschrapt wordt, voorziet Thalys dat de verbindingen ervoor en die erna wel rijden. Zo kunnen reizigers met een trein vroeger of later toch nog op hun bestemming geraken, luidt het. De woordvoerder wijst erop dat er op die andere treinen nog voldoende plaats is.

De getroffen treinreizigers worden ingelicht en kunnen ofwel hun reis gratis omboeken of een terugbetaling aanvragen. Ze hebben daarvoor een jaar de tijd, klinkt het.

De NMBS laat weten dat een Thalys-promo, die vandaag/vrijdag gelanceerd zou worden onder de noemer Crazy Train Days, wordt uitgesteld door het verminderd treinaanbod van Thalys. Binnenkort wordt een nieuwe promo aangeboden, laat de vervoersmaatschappij weten.

Vorige week vielen twee Thalys-treinen stil wegens een technisch probleem. Reizigers moeten toen uren wachten tot de problemen opgelost waren.