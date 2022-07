Willy Claes vernietigend voor kersvers minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: “De premier moet ingrijpen”

Dit is absoluut geen goede zaak. Het schaadt het internationaal imago van België in Oekraïne en elders. Gewezen ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat ons kersvers hoofd van de Belgische diplomatie Hadja Lahbib (MR) serieus uit de bocht is gegaan door haar bezoek van vorig jaar aan de Krim. Maar ze wijzen niet alleen haar met de vinger: “Er moest spektakel zijn.”