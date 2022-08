Waar eet … Bart Appeltans uit ‘Blind Gekocht’? “Voor foodsharing ken ik het allerbeste adresje”

Barbouni in Nieuwpoort

“Limburgse vibes aan de zee! Vroeger had de uitbater een horecazaak in Genk, maar sinds hij voor de liefde naar de kust verhuisde, serveert hij hier in Nieuwpoort een frisse Griekse keuken. Noem het een moderne Griek, waar je de hele avond lang kleine gerechtjes kan blijven bestellen. De gezellige drukte maakt het af.”

Barbouni, Kaai 39 in Nieuwpoort. Open van do tot ma van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Info: www.barbouni.be

© Bart Appeltans

Gloria Grill in Herk-de-Stad

“Voor een lekker stukje vlees van een heel hoog niveau is dit adresje echt de moeite. Ze bakken alles op een Kamado Joe barbecue en dat proef je. De uitbaters zijn een koppel uit Herk. Ze serveren naast vlees ook andere gerechten en tapas. Allemaal even vers!”

Gloria Grill, Zoutbrugstraat 8 in Herk-de-Stad. Open van do tot ma van 17 tot 22 uur. Info: www.gloriagrill.com

© Bart Appeltans

© Gloria Grill

Bakken op de Kamado Joe barbecue. — © Gloria Grill

Wendelenhof in Schulen

“Het ideale adresje om een avond gezellig lang te tafelen en te genieten van de Belgische keuken. Achter de kookpotten staat een jonge ambitieuze kok die vroeger in een sterrenzaak gewerkt heeft. Dat zie je aan de gerechtjes: allemaal verrassend en heel verfijnd.”

Wendelenhof, Kiezelweg 78 in Herk-de-Stad. Open op do, vrij, zo en ma van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21 uur. Op za open van 17 tot 21 uur. Info: www.wendelenhof.com

© Wendelenhof

© Wendelenhof

Baracca in Leuven

“Ik ben helemaal fan van foodsharing. En dan is Baracca in Leuven echt wel de place to be. De gerechtjes hier zijn geïnspireerd door de Italiaanse keuken, maar dan nét iets specialer en verrassender. Het vriendelijke personeel, de gezellige sfeer en de toffe inrichting zorgen voor een echte beleving.”

Baracca, Tiensestraat 34 in Leuven. Open op ma, di, woe en do van 17.30 tot 22 uur. Op vrij, za en zo ook van 12 tot 14.30 uur. Info: www.baracca.be

© Baracca

Almyriki Beach Bar op Kreta

“Een heel verrassende gastronomische beachbar. De bar ligt pal op het strand aan een oude windmolen, heel idyllisch. Je kan er Griekse tapas eten van een heel hoog niveau. Verfijnd, mooi gepresenteerd en toch niet te duur. Mijn favoriet? De sardientjes!”

Almyriki Restaurant, Stavros 731 00 in Griekenland. Elke dag open van 9 tot 23 uur. Info: Facebook.

© Bart Appeltans