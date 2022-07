België zakt onder Europees gemiddelde voor digitalisering: “Onaanvaardbaar”

België is het afgelopen jaar weggezakt in de jaarlijkse Europese index van de digitale economie en samenleving DESI. Ons land staat nu op een 16de plaats, en presteert onder het Europese gemiddelde. Vooral op het vlak van infrastructuur hinkt België achterop.

De Europese Commissie volgt sinds 2014 elk jaar de digitale vooruitgang van de lidstaten op het vlak van menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten en giet die in een index. België stond in 2021 nog op de twaalfde plaats, maar strandt dit jaar op de zestiende stek. De score van ons land is gedaald van 53,7 tot 50,3, terwijl het Europees gemiddelde toenam van 50,7 naar 52,3. België zakt dus ook onder het Europese gemiddelde. Dat komt omdat de digitalisering in de andere lidstaten sneller toeneemt dan bij ons.

Het probleem zit vooral bij de infrastructuur. België heeft een hoge netwerkdekking door het kabelnet, maar loopt ver achter als het op glasvezel aankomt. Het verschil met het Europees gemiddelde voor de uitrol van glasvezel naar huishoudens bedraagt maar liefst 40 procent. Ons land hinkt ook achterop op het vlak van 5G-dekking, en kampt met een tekort aan IT’ers. Wat connectiviteit betreft, staat België door dat alles op een 27ste en laatste plaats.

“Onaanvaardbaar”

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) noemt dat “onaanvaardbaar”. “Als we onze geloofwaardigheid willen herstellen en onze buitenlandse investeringen willen stimuleren, moeten we snel reageren”, vindt hij. De staatssecretaris kijkt daarvoor ook naar de deelstaten en roept hen op om de uitrol van 5G op hun grondgebied niet tegen te houden. “Alle entiteiten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

De Belgische bedrijven doen het wél goed, wat België de zesde plaats oplevert voor de integratie van digitale technologie. Vooral het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van cloud-toepassingen en het aantal kmo’s dat online verkoopt valt op, klinkt het in het rapport. België presteert ook sterk op het vlak van het aantal gebruikers van de online overheid. Dat aantal is volgens de Europese Commissie sterk toegenomen en ligt nu 9 procentpunt boven het Europese gemiddelde.