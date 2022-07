Voor het derde weekend op rij gaan in Boom alle remmen los: daar schiet Tomorrowland opnieuw uit de startblokken. Met bonkende beats, luide dansmuziek én een opvallende favoriet bij de dj’s. Het meest gedraaide nummer van het festival blijkt ‘Sweet dreams (are made of this)’ van Eurythmics, een new wave-nummer van bijna 40 jaar oud. Wat is de secret sauce van zo’n klassieker?