Inflatie in eurozone steeg in juli naar 8,9 procent

De inflatie in de eurozone is in juli gestegen naar 8,9 procent op jaarbasis, van 8,6 procent in juni. Dat blijkt uit een flashraming van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

Energie had de grootste impact, gevolgd door voeding, alcohol, en tabak. In België bedroeg de inflatie in juli 10,4 procent volgens de flashraming van Eurostat, tegenover 10,5 procent in juni.

Economische groei

De economie van de eurozone is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar dan weer met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, die van de Europese Unie met 0,6 procent. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het telkens om een stijging met 4,0 procent.

Het gaat evenwel om een eerste voorlopige raming, die nog aangepast kan worden. In België was er in het tweede kwartaal volgens Eurostat een groei van het bruto binnenlands product met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 3,3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.