Hamont-Achel

In Hamont is op het industrieterrein een PFAS-verontreiniging vastgesteld aan Remise 3 waar in 2010 een hevige bedrijfsbrand is geweest. Omdat er voor de omwonenden er nu een risico op herhaaldelijke blootstelling is, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid no regret-maatregelen of voorzorgsmaatregelen aanbevolen.