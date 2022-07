Race om Champions League-ticket begint met goed nieuws voor België: concurrenten Schotland en Servië zijn al 1 ploeg kwijt

Dat ging overigens gepaard met het nodige drama. Servië kwam in de tweede voorronde van de Conference League in actie met zijn nummer vier van vorig seizoen, Radnicki Nis. Maar tegen Gzira United, de nummer vier van Malta, liep het verschrikkelijk fout. In Malta kwamen de Serviërs niet verder dan 2-2, thuis eindigde de match op dezelfde score na een gelijkmaker van de Maltezers in de twaalfde (!) minuut van blessuretijd. In de 117de minuut van de verlengingen slaagden de bezoekers er opnieuw in een voorsprong van de thuisploeg uit te wissen, waardoor strafschoppen beslissing moesten brengen. En daarin miste Radnicki Nis drie van zijn vier penalty’s.

De fans van Sligo Rovers waren door het dolle heen na de zege tegen Motherwell. — © ISOPIX

Minder drama maar nog minder punten voor Schotland, dat Motherwell er meteen uit zag vliegen na twee nederlagen tegen Sligo Rovers, de nummer vijf van Ierland. Daardoor ligt de Schotse nummer vijf van vorig seizoen er nu ook al uit zonder ook maar één punt te verzamelen voor Schotland. Dat is belangrijk, want de UEFA berekent zijn coëfficiëntenranking aan de hand van de resultaten van alle teams van een land, om die uiteindelijk te delen door het aantal deelnemers dat het land in kwestie had. Radnicki Nis en Motherwell zullen het gemiddelde van onze concurrenten dit seizoen dus naar beneden trekken.

Antwerp grijpt nipt naast status van reekshoofd

Wil België daar volop van profiteren, dan zouden Antwerp en Anderlecht zich moeten kunnen kwalificeren voor de groepsfases van de Conference League. Zij zijn de enige Belgische clubs die niet zeker zijn van Europees voetbal tot Nieuwjaar en ons gemiddelde dus flink naar beneden kunnen trekken met een vroegtijdige uitschakeling. Eerst wacht nog een derde voorronde tegen de Estse lilliputter Paide Linnameeskond voor Anderlecht. Dat zou moeten lukken. Antwerp, dat met Lillestrøm de nummer twee van Noorwegen treft, krijgt echter al een zwaardere tegenstander voor de kiezen.

© BELGA

Daarna volgt de laatste voorronde. Het slechte nieuws is dat beide Belgische clubs daar geen reekshoofd zullen zijn. Dat betekent dat het Engelse West Ham, het Italiaanse Fiorentina of het Spaanse Villarreal daar mogelijke tegenstanders zijn. Voor Antwerp was het wel héél nipt: uiteindelijk viel het net buiten de 17 clubs met de hoogste coëfficiënt doordat één plekje gereserveerd werd voor Fenerbahçe, dat indien het de derde voorronde van de Europa League verliest nog in de play-offronde terecht kan komen. De Turkse nummer twee heeft met 14.500 punten exact hetzelfde coëfficiënt als Antwerp, maar hun spoor werd ingedeeld bij de reekshoofden en dat van Antwerp bij de niet-reekshoofden omdat ze het vorig seizoen net wat beter deden in Europa dan Antwerp. De loting voor de play-offronde zal op dinsdag 2 augustus plaatsvinden.

Volgende week twee cruciale duels

Door de slechte Europese resultaten van de voorbije jaren zal de volgende Belgische kampioen in 2023 niet rechtstreeks de Champions League in mogen. Doordat de coëfficiëntenranking van de UEFA over vijf jaar berekend wordt en voor ons land ons slechte seizoen 2017/2018 dit jaar wegvalt uit de berekening, zijn we dit seizoen wel gestart op een tiende plek. Die geeft nog net recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League voor onze kampioen voor het seizoen 2024/2025. Schotland staat achtste, Servië elfde. Nummer twaalf Rusland werd dit seizoen door de oorlog uitgesloten van Europees voetbal en zal ons land daardoor dit seizoen niet meer kunnen inhalen.

Met Union-Rangers (in de derde voorronde van de Champions League) en Antwerp-Lillestrøm treffen onze clubs volgende week overigens twee rechtstreekse concurrenten op de coëfficiëntenranking. Belgische zeges betekenen daar dus automatisch puntenverlies voor de concurrentie.

Huidige coëfficiëntenranking:

1. Engeland 88.855

2. Spanje 78.712

3. Duitsland 67.856

4. Italië 61.854

5. Frankrijk

6. Nederland 47.600

7. Portugal 45.299

8. Schotland 33.700 (*)

9. Oostenrijk 30.200

10. België 29.100

11. Servië 27.750 (*)

12. Rusland 26.215 (**)

13. Noorwegen 25.125

14. Oekraïne 25.100 (*)

15. Zwitserland 24.175

(*): al één team kwijt in Europa

(**): door de oorlog uitgesloten van Europees competitievoetbal. Hun coëfficiënt zal daardoor hetzelfde blijven.