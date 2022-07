Krachtmeting met pk’s: honderden tractoren zaterdag op trekkertrekwedstrijd in Pelt

De Groene kring Neerpelt organiseert weer een grote trekkertrekwedstrijd en dit op het terrein aan de Broeseinderdijk te Pelt. “De bedoeling is om met een tractor een zware last voort te trekken over een baan van 100 meter. De deelnemer die de langste afstand in zijn categorie weet te bevestigen, mag zich kronen tot winnaar”, luidt het bij de organisatoren die een 320-tal inschrijvingen mochten noteren, en enkele duizenden bezoekers verwachten. “De editie van vorig jaar was omwille van de pandemie een enorm succes. Toen mochten we meer dan 6.000 bezoekers ontvangen. Dit jaar zijn er heel wat evenementen en dat heeft misschien wel een invloed op de opkomst. We gaan er zeker een enorm feest van maken.” De wedstrijden starten 12 uur ‘s middags en ze duren tot 23 uur waarna we er nog een afterparty volgt. De toegang to het evenement bedraagt 8 euro.

www.groenekringneerpelt.be