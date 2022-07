De 1DR-tas van Diesel, bedacht door de Belg Glenn Martens, is dé trend van het moment

Trends komen en gaan. En, eerlijk is eerlijk, soms wordt het allemaal wat te veel om bij te houden. Tenzij je de hele dag niets anders te doen hebt, is het haast onmogelijk om mee te zijn met elke hype. Gelukkig houdt de luxemode-app Lyst de vinger aan de pols en komen zij elk kwartaal met een trendindex.

Ditmaal gaat een Belg met (een deel van) alle aandacht lopen. Op de negende plaats van de lijst met ‘Hottest Brands’ staat namelijk Diesel en dat heeft het merk te danken aan één item in het bijzonder. We hebben het uiteraard over de 1DR-tas, ontworpen door landgenoot Glenn Martens - creative director bij Diesel en eerder al bij Jean Paul Gaultier en Rick Owens aan de slag was.

De handtas is daarmee het populairste accessoire voor vrouwen in de lijst en doet Diesel zes plaatsen stijgen ten opzichte van de trendindex van vorig kwartaal. Het opvallende design van de 1DR is een combinatie van seventies, nineties en nillies invloeden. Verschillende celebs, waaronder Julia Fox en Megan Thee Stallion werden al met het model gespot, dat trouwens voor 225 à 425 euro verkrijgbaar is in een resem opvallende en minder opvallende kleuren.