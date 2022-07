Nieuw podium en enkele afzeggingen: uurschema Pukkelpop nu online

Festivalgangers die een ticketje hebben voor Pukkelpop kunnen beginnen puzzelen, want het uurschema van het vierdaags festival staat online. Daarin staat één nieuw podium om rekening mee te houden, en helaas zijn er ook enkele namen gesneuveld in de line-up.

Dat headliners als Tame Impala en Arctic Monkeys hun ding zullen doen op de main stage komt niet als een verrassing, maar vanaf nu kan je de podia en tijdstippen van de meer dan tweehonderd artiesten op het festival terugvinden in het uurschema. Dat is nu exclusief te updaten en downloaden in de app van Pukkelpop. Vanaf zaterdag krijgt het klassieke blokken- en uurschema ook een plekje op de website.

Outsiders en misfits

Bij de podia valt er een nieuwkomer op. Het festival heeft op de weide nog een plaatsje gereserveerd voor (Not in my) Backyard, een gloednieuwe outsider- en misfitpodium. Het ligt volgens de organisatie in een zone waar alles draait rond zelfexpressie en identiteit. Scenes die zich onder de radar begeven, komen hier tot leven. Muzikaal vertaalt zich dat in harde gitaren, underground hiphop en (pop)punk voor nieuwe (internet)generaties. De omgeving rond het nieuwe podium wordt een plek waar experiment en DIY centraal staan. Artiesten als While She Sleeps, Ghostemane, Frank Carter & The Rattlesnakes, Palaye Royale, Role Model, Chloe Moriondo, carolesdaughter, Bob Vylan, Wargasm, DoFlame en Nova Twins zullen terug te vinden zijn in deze achtertuin.

Zo’n drie weken voor de start van het festival hebben helaas ook enkele artiesten moeten afzeggen. Gabriels, Madison Beer, Noah Cyrus en Self Esteem zijn niet langer terug te vinden in de line-up. De affiche zal de komende weken nog verder aangevuld worden.

Pukkelpop, van 18/08 tem 21/08 in Kiewit. Tickets en info: pukkelpop.be