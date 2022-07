Eindelijk seizoen van de blauwe bessen: waar kan je de lekkerste plukken? En zijn ze écht een superfood?

Zelfpluk? Hier moet je zijn

1. Beringen

Bij Blueberry Fields in Beringen rijpen duizenden blauwe bessen in de volle natuur tussen bloemen en andere planten. Neem je emmertje mee en pluk de lekkerste bessen in de rustgevende pluktuin. Via de drie uitgestippelde wandelroutes kan je ook het volledige gebied van twaalf hectare (!) ontdekken.

Blueberry Fields, Schomstraat 147 in Beringen. Open van ma t.e.m. za van 10 tot 19.30 uur. Opgelet, de laatste plukkers mogen vertrekken om 16.30 uur. Info: www.blueberryfields.be

In Beringen kan je blauwe bessen plukken in een wondermooi schilderij. — © Blueberry Fields

2. Oudsbergen

Ook bessenplantage Schrijnwerkers in Oudsbergen kleurt blauw. Kom een kijkje nemen op het domein van twee gepassioneerde fruittelers. Voor de zelfplukkers staan de emmertjes al klaar. Maar je kan ook verse bessen kopen in de hoevewinkel of na de openingsuren een bakje besjes halen uit de automaat.

Blauwe Bessenplantage Schrijnwerkers, Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen. Tussen fietsknooppunt 526 en 262. De pluktuin is tijdens de zomermaanden open op za van 10 tot 16.30 uur en op zo van 13 tot 16.30 uur. Info: www.blauwebessen.be

3. Peer

Bij Zelfplukveld Haex-Aendekerk pluk je de hele zomer lang de sappigste blauwe bessen, rode bessen en frambozen. En je hoeft ze zelfs niet te wassen, want de uitbaters van het fruitteeltbedrijf kweken ze op de meest natuurlijke manier. Proef welke bessen jij het lekkerst vindt en plukken maar!

Zelfplukveld Haex-Aendekerk, Middendijk 9 in Peer. Open in juli en augustus van ma tot en met za van 8 tot 17 uur. Info: via Facebook en www.haex-aendekerk.be

In dezelfde straat kan je ook je emmertje volplukken op de plantage van Blauwbessen Indekeu. De ideale activiteit voor een gezellige namiddag met het hele gezin. Dorst gekregen van al dat plukken? Ze verkopen ook honderd procent zuiver blauwbessensap, gemaakt van eigen teelt, dat je het hele jaar door kan kopen. Superlekker!

Blauwbessen Indekeu, Middendijk 2 in Peer. Tussen fietsknooppunt 4 en 77. Open in de maand juli van ma tot vrij van 8 tot 17 uur, za van 8 tot 15 uur en zo van 9 tot 12 uur. In augustus gelden dezelfde openingsuren, maar is de zelfpluk gesloten op zondag. Info: via Facebook en via www.blauwbessen-indekeu.be

Blauwe Bessenplantage Schrijnwerkers. — © Kristof Roucourt.

4. Hamont-Achel

Wil je naar hartenlust Amerikaanse bosbessen plukken? Dan moet je bij Jan Janssen Fruitbedrijf zijn. In de bosrijke omgeving van Het Rozendaal, dicht bij Domein de Bever, geniet je in alle rust tussen de bessenstruiken. Je kan je emmer of bakje zelfs op voorhand laten wegen, zodat je enkel maar de geplukte besjes betaalt. Eerlijke teelt voor een eerlijke prijs dus.

Jan Janssen Fruitbedrijf, Beverbekerdijk in Hamont-Achel. Elke dag open van half juli tot eind augustus van 9 tot 18 uur. Info: www.blauwebessenbudel.nl/bessen-plukken/belgie/

Blueberry Fields in Beringen. — © Blueberry Fields

Hoe gezond zijn blauwe bessen?

Dat blauwe bessen gezond zijn, daar zijn de meesten het wel over eens. Maar hoe gezond zijn ze dan? Mogen we het een superfood noemen? En welke vitamines zitten erin? We vragen het aan Greet Smets, waarnemend hoofddiëtiste in het Jessa Ziekenhuis.

“Blauwe bessen zijn absoluut gezond”, zegt Smets. “Maar ze zijn niet gezonder dan een appel, een peer of een ander stuk fruit. De stelling dat blauwe bessen een superfood zijn, is dus niet juist.” Net zoals de meeste fruitsoorten bevatten blauwe bessen wel vitamine C, wat behoort tot de antioxidanten. “Antioxidanten vangen vrije radicalen weg”, legt Greet uit. “Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die de cellen in je lichaam kunnen beschadigen. Zo zouden antioxidanten op lange termijn mogelijk ziekten als kanker en hart- en vaatziekten kunnen voorkomen.”

Wil je zo veel mogelijk vitamine C binnenkrijgen? “Eet de bessen dan zo snel mogelijk op na het plukken. Vitamine C is namelijk onderhevig aan lucht, licht en temperatuur. Dus hoe langer ze in je koelkast of fruitmand blijven liggen, hoe minder vitamines er overblijven”, klinkt het.

Voor wie na het plukseizoen nog zin heeft in blauwe bessen, koopt ze beter ingevroren in de winkel. “Bij blauwe bessen uit de diepvries kan je er meestal vanuit gaan dat ze in het juiste seizoen geplukt en vlak daarna ingevroren werden. Tegenwoordig zijn de diepvriestechnieken van bedrijven zo op punt gesteld, dat er amper vitamines verloren gaan. Veel gezonder, ecologischer en voordeliger dan fruit kopen buiten het seizoen.”

Blauwe bessen zijn gezonder als je ze kort na het plukken eet. — © Blueberry Fields

Wat met blauwe vlekken?

Heb je fruitvlekken in je kleren van al dat plukken en proeven? “Ze zijn hardnekkig en moeilijk te verwijderen”, weet schoonmaakexperte Liesbeth Verboven. Maar geen zorgen, de Beringse heeft drie natuurlijke wondermiddeltjes achter de hand.

1. Karnemelk

“Laat je blouse, jurk, broek of ander kledingstuk weken in karnemelk. Zorg ervoor dat zeker de vlek helemaal ondergedompeld is in de melk. Dat mag zelfs de hele nacht. Daarna spoel je het kledingstuk af met koud water en mag het de wasmachine in. Een tip uit de oude doos.”

2. Ossengalzeep

“Zowel voor fruitvlekken als andere vlekken is dit een echte aanrader. Ossengalzeep is een natuurlijk product dat je gewoon in de supermarkt kan kopen. Wrijf de vlek zachtjes in met cirkelvormige bewegingen. Laat het minstens dertig minuten intrekken en zwier het dan in de wasmachine.”

Schoonmaakexperte Liesbeth Verboven. — © Lieven Van Assche

3. Citroensap

“Of je nu zelf een citroen perst of je koopt citroensap uit de winkel, het werkt allebei. Dep het sap zachtjes op je vlek en laat het ook hier weer dertig minuten intrekken vooraleer je het kledingstuk in de wasmachine steekt. Was je met de hand? Doe dat dan bij voorkeur met koud of lauw water, dat zal de vlek makkelijker verwijderen.”

Nog een belangrijke tip: “Als je niet thuis bent of niet de juiste producten in huis hebt, laat de vlek dan met rust tot je hem wel kan behandelen. Ga geen water op de vlek wrijven of deppen, want dat maakt het alleen maar erger. Ben je wel thuis? Dan kan je best meteen in actie schieten met deze tips. Die op grootmoeders wijze werken nog altijd het best.” (knipoog)