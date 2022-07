Basketvedette LeBron James investeert in de fietsen van Mathieu van der Poel

Dankzij sterren als Mathieu van der Poel en triatleet Jan Frodeno is Canyon in Europa uitgegroeid tot een van de bekendste fietsmerken, maar het gaat zich nu ook richten op de Amerikaanse markt. Daarvoor gaat het Duitse merk in zee met SC Holdings en LRMR Ventures, twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Vooral LRMR is een opmerkelijke naam: het is een firma die is opgericht door NBA-vedette LeBron James (37) van de LA Lakers en zijn zakenpartner Maverick Carter. Zij richten zich vooral op marketing, branding en communicatie. Via LRMR is James ook al minderheidsaandeelhouder (2%) van voetbalclub Liverpool.

U zou het hem misschien niet aangeven maar LeBron James is een fervent fietser. — © NBAE via Getty Images

“Als fervent fietser en verhalenverteller ben ik enthousiast over de samenwerking met Canyon”, zegt Carter, boezemvriend en zakenpartner van LeBron James in het persbericht. Het is weinig bekend maar LeBron James is zelf een fervente fietser. Hoewel hij over een garage vol blitse wagens beschikt, wordt hij al eens gespot terwijl hij met de fiets naar de training rijdt. Tot afgrijzen van trainers en NBA-watchers die hem liever in een geblindeerde SUV zien rondrijden. “Maar het is veilig hoor, ik heb lichtjes op mijn fiets”, grapte James daar zelf ooit over.

LeBron James deelde ook al eens honderden fietsen uit bij de opening van een schooltje in Akron. “Het herinnert me aan mijn eigen jeugd. Toen was de fiets ook het enige middel waarmee ik mij kon verplaatsen, om vrienden te zien of naar school te gaan.”

In 2007 investeerde James ook al in Cannondale, een ander fietsmerk, maar die aandelen heeft hij intussen met stevige winst weer verkocht.

In Belgische handen

Canyon is een Duits bedrijf maar is sinds december 2020 in Belgische handen. Toen werd de door de intussen overleden zakenman Albert Frère opgerichte holding GBL (Groep Brussel Lambert) hoofdaandeelhouder. Canyon is een merk dat zijn fietsen niet via de klassieke fietswinkel verkoopt maar enkel online, waardoor het zijn prijzen lager kan houden dan veel concurrenten. Canyon levert fietsen aan het Belgische Alpecin-Fenix, het Spaanse Movistar, het Franse Arkea-Samsic en de Duitse vrouwenploeg Canyon-Sram. Ook Jan Frodeno, de beste triatleet aller tijden, rijdt op een Canyon.