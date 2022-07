Bezoekdag bij de Chirojongens van Boxbergheide op bivak in Meeuwen

De chirojongens van Boxbergheide zochten het dit jaar niet heel ver. Ze trokken met z’n tachtig naar Meeuwen waar ze aan de plaatselijke jeugdlokalen hun tenten opsloegen op een grote weide, vlak bij de speelbossen. Behoudens op de dag van aankomst was het schitterend weer, en alle dagen waren goed gevuld met plein- en bosspelen, trek- en fietstochten en tal van andere activiteiten, meestal afgerond met een frisse duik in het geïmproviseerde zwembad.Uiteraard is er tijdens zo’n bivak ook een bezoekdag. Ouders en grootouders stonden reeds in dichte drommen aan te schuiven toen de allerkleinsten het lint doorknipten en de bezoekdag openden. Ook dat werd een hele belevenis op het grote bivakterrein. Omwille van de grote droogte mocht er geen kampvuur of barbecue georganiseerd worden, maar dat liet niemand aan zijn hart komen, en eten en drinken was er in overvloed voor de bezoekers die zich zelf weer jong voelden…