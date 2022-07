Vereniging SACS trekt naar zomershow in Blankenberge

Bij aankomst gingen ze eerst een beetje shoppen, dan een lekker middagmaal en daarna trokken ze naar Het Witte Paard voor een spetterende show. "We hebben er gelachen met de humoristische verhalen van Jacky Lafon, gezongen en met de armen gezwaaid samen met Wendy Van Wanten, David Vandyck, Jan Wuyters en Frank Van Erum", zo luidt het. Het ballet met de prachtige kostuums was in handen van de Vegas Showgirls. Tijdens de terugrit naar huis was er maar één gespreksthema: "Wat een belevenis. Volgend jaar komen we terug."