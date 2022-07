Snelweg E403 urenlang afgesloten na dodelijk ongeval in Torhout

De snelweg E403 was donderdagnacht urenlang versperd in de richting van Brugge. Vlak voor de afrit van Torhout gebeurde een ongeval waarbij een motor betrokken was. Dat bevestigt het parket van Brugge. “Er kwam een persoon om het leven”, meldt het parket.

Het ongeval gebeurde om 1.15 uur op de E403 tussen Lichtervelde en Brugge. Een motor reed er in de richting van Brugge en even voor de afrit van Torhout raakte de auto betrokken bij een ongeval. Wat er precies gebeurde is onduidelijk. Vermoedelijk botste de motor achteraan op een ander voertuig en werd het daarna weg geslingerd. In ieder geval kwam de motor daarna aan de linkerkant van de weg tegen de vangrails terecht en vervolgens tot stilstand op de snelweg. Passanten belden de brandweer op met de melding dat het voertuig flink aan het roken was en dreigde vuur te vatten. De brandweer kwam daarom ter plaatse om de motor te blussen maar bij aankomst werden ze geconfronteerd met het zware ongeval. Ook medische hulpdiensten snelden ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. De brandweer plaatste afscherming aan het wrak van de wagen om alles aan het zicht te onttrekken.

Auto’s rechtsomkeer

Intussen was zich wel een file gevormd op de snelweg van verkeer dat geblokkeerd stonden. Die bestuurders moesten wat geduld oefenen tot ze onder begeleiding van de wegpolitie rechtsomkeer konden maken om de snelweg in Lichtervelde te verlaten. Daarna bleef de E403 lange tijd afgesloten voor het verkeer tot het onderzoek afgerond was en het wrak getakeld werd. De brandweer moest daarna nog talrijke brokstukken van de weg ruimen en gelekte motorvloeistoffen opruimen. Over de exacte oorzaak van het ongeval wordt later meer duidelijk. “Het onderzoek loopt volop”, meldt het parket van Brugge. (Jelle Houwen)