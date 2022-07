San Francisco roept noodtoestand uit voor apenpokken: “Het is hier als de Thunderdome in de ‘Mad Max’-films om een vaccin te pakken te krijgen”

De lokale overheid in de Amerikaanse stad San Francisco heeft de noodtoestand uitgeroepen, naar aanleiding van het escalerende aantal gevallen van apenpokken in de stad en het nationale tekort aan vaccins. Dat schrijft The Guardian.

San Francisco kent voorlopig 261 gevallen van apenpokken, op een totaal van 4.600 in de hele Verenigde Staten. “Onze stad is het epicentrum”, aldus gezondheidsambtenaar Susan Philp. “Dertig procent van alle gevallen in Californië bevindt zich in San Francisco.

De stad staat bekend om haar grote holebigemeenschap. “Ik vaardig deze noodtoestand uit zodat we onze belofte om die gemeenschappen te beschermen kunnen nakomen, en zodat we sneller de nodige middelen kunnen verkrijgen om groepen die in grotere mate getroffen worden kunnen helpen”, aldus Philip. Het apenpokkenvirus circuleert momenteel vooral bij mannen die seks hebben met mannen.

Donderdag verklaarde ook de gezondheidscommissaris van de staat New York de uitbraak van het apenpokkenvirus een ‘imminente dreiging voor de volksgezondheid. Met 1.341 bevindt zich meer dan een kwart van alle gevallen van de apenpokken in de VS zich in die staat, vooral in de stad New York.

Toegang tot vaccins

Holebi-activisten protesteerden vorige week in San Francisco al voor het lokale van kantoor Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid tegen wat zij beschouwen als een veel te trage respons van overheidswege tegen de virusuitbraak. Zij eisen meer en eenvoudigere toegang tot tests, en meer vaccins.

San Francisco kreeg tot op heden 8.200 dosissen van Jynneos – het beste vaccin tegen het apenpokkenvirus – terwijl de stad om 35.000 dosissen had gevraagd. Er staan dan ook lange wachtrijen aan de stedelijke ziekenhuizen die de vaccins verdelen. “We zouden deze uitbraak snel onder controle moeten proberen te krijgen”, aldus een wachtende man in The Guardian. “Maar in plaats daarvan is het hier als de Thunderdome in de ‘Mad Max’-films om een vaccin te pakken te krijgen.”

Door de noodtoestand uit te roepen kunnen lokale overheden meer middelen en personeel mobiliseren.

© AP