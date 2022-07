Na de kwalificatie, nu ook een transfer? Antwerp staat dicht bij Drita-winger Arbnor Muja

De rechtsvoetige Muja – donderdag gevaarlijk vanaf links – speelt nog maar een jaar bij Drita, maar was er in 31 duels al goed voor acht goals en tien assists en liet vooral ook in Europees verband een prima indruk. Na de match liet het bestuur van Drita weten dat een deal in de maak is. Muja speelde voordien ook bij FK Trepca (Kosovo), FK Skenderbeu (Albanië) en Eintracht Braunschweig (Duitsland). (dvd)