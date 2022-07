Precisiebombardementen hebben de brug over de Dnjepr net genoeg beschadigd. Zwaar materiaal kan er niet meer over. — © Sergei Bobylev/TASS/Sipa USA

Zelden zijn de Russische en Oekraïense militaire analisten het eens. Maar nu klinken ze plots unisono: de huidige heropflakkering van de strijd is de voorbereiding op het grote treffen dat ze in augustus of september verwachten. Dan zal duidelijk worden welke kant de oorlog uitgaat. Opvallend: in Rusland klinkt steeds meer pessimisme.