“Realisatie energiedelen staat nog nergens”, zegt Groen

“Zonnedelen zou sinds begin dit jaar vlot moeten kunnen, maar in nog geen enkel appartementsgebouw is een samenwerking tussen buren opgestart. Ook energiedelen tussen Vlamingen die op verschillende adressen wonen zou wettelijk al moeten kunnen, maar ook daar loopt het in de praktijk helemaal spaak”, zegt Aerts.

Sinds begin 2022 kunnen bewoners van appartementsgebouwen in principe ‘zonnedelen’. De groene stroom van zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw kan dan verdeeld worden onder de bewoners van de appartementen. Maar volgens Groen-parlementslid Staf Aerts “loopt de realiteit hopeloos achter op de wetgeving”.

Sinds begin juli 2022 zouden eigenaars van zonnepanelen hun stroom ook moeten kunnen ‘verkopen’ of schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie. En vanaf 2023 moet het systeem van energiedelen verder uitgebreid worden naar echte energiegemeenschappen. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, zal in groep kunnen investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een grote wijkbatterij, gemeenschappelijke laadpalen voor elektrische wagens...

Maar volgens Aerts spoort de planning niet met de werkelijkheid. “De realisatie staat nog nergens”, zegt het Groen-parlementslid. Aerts: “Wie energie wil delen met buren binnen hetzelfde appartementsgebouw, krijgt vandaag te horen dat de verschillende geïnteresseerden dezelfde energieleverancier moeten hebben, wat een groot struikelblok vormt. Ook wie energie wil delen met een andere persoon op een ander adres, struikelt over dat administratief obstakel. Laat staan dat er echte energiegemeenschappen opgestart kunnen worden”. Volgens hem “faalt de regering-Jambon in de uitwerking van het energiedelen”.