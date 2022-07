Nieuwe Amerikaanse ambassadeur mag Nicaragua niet binnen

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nicaragua, Hugo Rodriguez, is niet welkom in het Centraal-Amerikaanse land. Dat heeft de regering van Nicaragua donderdag duidelijk gemaakt. Rodriguez wordt beschuldigd van “inmenging” en een “gebrek aan respect”.

“De Nicaraguaanse regering, gebruikmakend van haar bevoegdheden en haar nationale soevereiniteit, trekt met onmiddellijke ingang de aan Hugo Rodriguez verleende machtiging in”, zo staat in een mededeling van de Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken, Denis Moncada.

De minister verdedigt die beslissing door te verwijzen naar “respectloze” verklaringen die de ambassadeur donderdag in de commissie Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse Senaat heeft afgelegd. Rodriguez “kan zich niet bemoeien met nationale aangelegenheden die alleen Nicaraguanen aangaan”, zo klinkt het.

Kritisch over Nicaragua

Rodriguez werd in mei door de Amerikaanse president Joe Biden voorgedragen als nieuwe ambassadeur in Managua. Maar donderdag verklaarde hij in een hoorzitting in de Amerikaanse senaatscommissie dat Nicaragua “steeds meer een pariastaat in de regio” aan het worden is.

Hij verklaarde ook dat het verwijderen van Nicaragua uit het vrijhandelsakkoord CAFTA-DR een “zeer krachtig middel is” dat “ernstig moeten worden overwogen” om de Nicaraguaanse president Daniel Ortega te sanctioneren.

De relaties tussen de VS en Nicaragua zijn erg gespannen sinds een protest tegen het bewind van Ortega in 2018 bloedig werd neergeslagen. Daarbij kwamen enkele honderden mensen om het leven. De spanningen namen nog verder toe nadat de president vorig jaar verkozen werd voor een vierde opeenvolgende ambtstermijn. Die verkiezing werd door Washington afgedaan als een schijnvertoning, onder meer omdat verschillende oppositiekandidaten werden opgepakt.